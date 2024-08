Die Kritiker der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau haben die nötigen Unterschriften für eine Bürgerbefragung gesammelt. Nun muss der Stadtrat die Befragung auf den Weg bringen. Unterdessen trommelt ein Ortsbürgermeister für ein Stopp der Buga.

Diese Aushänge sind nun in Schaukästen zu sehen.

Dessau/Meinsdorf/MZ. - Der Bürgerentscheid gegen die geplante Finanzierung der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau geht in die entscheidende Runde. Am morgigen Mittwoch wird sich der Haupt- und Personalausschuss als erstes politisches Gremium mit den Formalien der Bürgerbefragung auseinandersetzen.