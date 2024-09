Gebrauchte Waren sind gefragt: Zur Eröffnung des Handelskontor kommen viele Leute

Dessau/MZ. - „Es war der Wahnsinn“, Peter Hartmann fehlen am Sonntagnachmittag noch immer die Worte. Aber er und sein Team sind sich einig: Die Eröffnung des neuen Geschäfts Handelskontor Anhalt für Gebrauchtwaren und Restposten in Großkühnau war ein voller Erfolg. Am Sonnabend seien zahlreiche Leute vorbeigekommen. „Sie waren alle freundlich, gut gelaunt und interessiert“, zeigt sich Hartmann begeistert. Er und Filialleiterin Nancy Göbel hätten sich erstmal auf den Kundenkontakt konzentriert und seien sich am Abend in die Arme gefallen. Nun hoffen sie, dass viele wiederkommen. „Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Aber wir sind froher Hoffnung, weil viele ganz gezielt kamen“, berichtet der Chef.

Der Verkauf startet offiziell am Montag, 2. September. Der Handelskontor Anhalt (Neuer Acker 22 in Großkühnau) ist erstmal montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Schnäppchenjäger erhalten gebrauchte Waren und Restposten zu günstigen Preisen.