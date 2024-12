Gebäude-Karussell in Dessau bringt Ordnungsamt in die Ferdinand-von-Schill-Straße: „Das ist das falsche Signal“

Dessau/MZ. - Das Ganze mutet wie ein Bäumchen-wechsle-Dich an. Doch vor allem muss es nun ganz schnell gehen: Das Ordnungsamt, das gegenwärtig im historischen Arbeitsamt von Bauhausgründer Walter Gropius am August-Bebel-Platz seinen Sitz hat, soll im Frühjahr 2025 in den jetzigen Verwaltungssitz der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft in der Ferdinand-von-Schill-Straße 8 ziehen.