Dessau/MZ. - Einen Einbruch in seine Gartenlaube in der Weststraße in Dessau hat ein 45-jähriger Geschädigter der Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Vor Ort wurde bekannt, dass unbekannte Täter gewaltsam in die Gartenlaube eingedrungen waren und dort offensichtlich für einige Zeit verweilt hatten. In der Laube wurden diverse Lebensmittel und Getränke aus dem Kühlschrank entnommen und vor Ort konsumiert. Nach Angaben des Geschädigten war er letztmalig am Donnerstag, 15. August, gegen 15 Uhr in seinem Garten gewesen.

Am Dienstagabend, 20. August, wurde Anzeigenerstatter vom Vorstand seiner Gartensparte mitgeteilt, dass sich eine Person in seinem Garten aufhalte und dass es so aussehe, als ob diese Person dort wohne. Am Tag darauf, am Mittwoch, 21. August,stellte der Geschädigte dann den Einbruch fest und informierte die Polizei.

Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Der entstandene Sachschaden wurde von der Dessauer Polizei mit circa 200 Euro beziffert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.