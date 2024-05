Schüler vom Dessauer Liborius-Gymnasium haben am Montag Funkkontakt zum Mond hergestellt. Was die Hintergründe waren. Welche Botschaft die Schüler geschickt haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Spannung liegt am Montagmorgen in der Aula des Liborius-Gymnasiums in der Luft. Der Start einer Saturn V Rakete wird simuliert. Der Countdown läuft. Im Mission Control Center wird rückwärts runter gezählt. Die Crew ist bereit zum Abheben.