Fünfeinhalb Jahre Zeit zur Besinnung: Handtaschenräuber aus Dessau muss ins Gefängnis

Das Urteil umfasst zusätzlich eine Einweisung in eine Entzugsanstalt.

Dessau/MZ - Neun Jahre und zwei Monate seines Lebens hat der Angeklagte bisher in Gefängnissen verbracht, dazu kamen mehrere Jahre im Maßregelvollzug. Am Freitag nun hat ihn das Landgericht Dessau unter anderen wegen räuberischen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Das Urteil, in das eine frühere Verurteilung eingeflossen ist, ist nicht rechtskräftig.