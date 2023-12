Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat in Magdeburg drei neue Streifenwagen an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau (PI) und zwei Wagen an die PI Zentrale Dienste übergeben.

Dessau/Magdeburg/MZ. - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Mittwoch in Magdeburg drei neue Streifenwagen an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau (PI) und zwei Wagen an die PI Zentrale Dienste, die unter anderem für die Wasserschutzpolizei zuständig ist, übergeben. Für die Autos gibt das Land etwa 355.000 Euro aus.

Die Einsatzwagen vom Typ Mazda CX-60 e-Skyactiv sind Zieschang zufolge „echte Allrounder“. „Sie zeugen von gutem Handling im städtischen Verkehr, können aber auch in unwegsamen Gelände unterwegs sein. Unsere Kolleginnen und Kollegen sollen vor allem sicher zum Einsatzort und zurück kommen“, sagte die Ministerin bei der Übergabe. Mit den neuen Mazdas stehe für die Landespolizei nun ein noch größerer und praktikablerer Mix an Dienstwagen bereit, um so für alle Einsatzlagen gerüstet zu sein.

Die Streifenwagen verfügen über Allradantrieb und 250 PS. Dazu kommen weitere Funktionen wie ein Spurwechselassistent, retroreflektierende Applikationen und eine Verkehrszeichenerkennung.