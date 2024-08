Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung hat am Donnerstag ihre fünf neue Auszubildenden begrüßt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Ihre letzten Zuckertüten hatten die jungen Leute wohl bei der eigenen Einschulung im Arm gehalten. Am Donnerstag aber gebührte ihnen der Platz auf dem Foto: Schließlich begann am 1. August im Dessauer Rathaus für fünf neue Auszubildende mit dem Start des ersten Lehrjahres auch ein neuer Lebensabschnitt. Drei junge Frauen (eine war gestern noch verhindert) und drei Männer wollen sich in den nächsten drei Jahren als Azubis der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau qualifizieren.