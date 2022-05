Frust nach Absage des Dessauer Leopoldsfestes: Stadtkultur-Verein irritiert von Schweigen des OB

Nur noch eine schöne Erinnerung: Leopoldsfest in Dessau. Auch 2022 wird es nicht gefeiert.

Dessau/MZ - Rund zwei Wochen nach Absage des Leopoldsfestes ist die Enttäuschung noch immer nicht gewichen: Die gescheiterten Gespräche mit der Stadtverwaltung hallen beim Verein zur Förderung der Stadtkultur Dessau weiter nach. In einem Schreiben an die Mitglieder vom Freitag, das der Verein über Facebook verbreitet hat, schwingt außerdem mit, dass der Vorstand nach wie vor keine rechte Erklärung für das bittere Aus des traditionsreichen Dessauer Festes gefunden beziehungsweise erhalten hat. „Die Zeichen standen gut, denn sowohl der alte Oberbürgermeister, Herr Kuras, als auch der neue, Dr. Reck, hatten uns jeweils mündlich und schriftlich versichert, dass das Leopoldsfest 2022 stattfindet“, heißt es in dem Schreiben. Damit verbunden gewesen sei die Zusage, dass die Verwaltung die Trägerschaft des Festes übernimmt.