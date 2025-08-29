Bernd Möhring ist Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule und Mitglied des Fördervereins der Sekundarschule. Was ihn derzeit so richtig ärgert.

Frust in Roßlau - Außenanlagen an neuer Sekundarschule und am Hort warten auf Fertigstellung

Noch immer sind die Außenanlagen am neuen Roßlauer Hortstandort im Fliederweg nicht fertig gestaltet.

Rosslau/MZ. - Das neue Schuljahr hat zwar im August begonnen, doch die Vorbereitungen für die Schüler an den Schul- und Hortstandorten lassen zu wünschen übrig. „Der Schulhof der neuen Roßlauer Sekundarschule in der Goethestraße ist nur halb fertig“, sagt Bernd Möhring nicht nur zur bislang nicht fertiggestellten neuen Mauer. Er kritisiert auch: „Der Basketballplatz befindet sich mitten in der Baustelle.“