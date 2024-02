Dessau/MZ. - Die ussurischen Kragenbären aus dem Dessauer Tierpark erwachen langsam aus dem Winterschlaf. Das hat der Tierpark mitgeteilt. Ende November hatten sich Dmitry, Anastasia, Fritz und Franz in ihre Innenställe zurückgezogen, um dem kalten und nassen Wetter zu entfliehen. Dort hatten es die Mitarbeiter des Tierparks den Bären mit Heu, Stroh und Tannenzweigen gemütlich gemacht.

Nicht nur die ersten Frühblüher haben in den vergangenen Tagen das frühzeitige Erwachen der Natur angezeigt. Auch Bärenmännchen Dmitry war schon öfter nicht mehr vor der Kamera zu sehen. Fast auf Tag genau wie im vergangenen Jahr hat er bereits erste Ausflüge auf der großen Außenanlage unternommen.

Tierpark Dessau bereitet für seine ussurischen Kragenbären nach dem Winterschlaf einen Futterplan vor

In den letzten Tagen war er dort schon so ausgiebig unterwegs, dass Tierparkleiter Jan Bauer und sein Team nun den notwendigen Futterplan vorbereiten. „Noch ist er nicht aktiv auf der Futtersuche, aber wir bereiten uns darauf vor, dass es in den nächsten Wochen losgeht“, erklärte der Tierparkleiter in einer Pressemitteilung der Stadt.

Anastasia, Fritz und Franz wurden bisher noch nicht außerhalb ihres Hochbettes gesichtet. Aber auch sie sind bereits wesentlich aktiver geworden, so dass auch bei ihnen mit einem baldigen Aufstehen gerechnet wird.

Für die beiden Jungtiere heißt es dann bald Abschied nehmen. Die Bärenbrüder, in der Silvesternacht 2022/23 geboren, werden einige Wochen nach Ostern den Tierpark Dessau Richtung Süden verlassen. Wann und wohin es gehen soll, wird demnächst bekanntgegeben.