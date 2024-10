Freude im Schloss Georgium in Dessau: Anhaltische Gemäldegalerie erhält wertvolle Dauerleihgabe

Dessau/MZ. - Die aktuell im Schloss Georgium zu besichtigende Sonderausstellung „Kindsköpfe“ ist mit nachhaltigen Effekten für die Sammlung der Anhaltischen Gemäldegalerie verbunden. Das hat Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung am Mittwoch geteilt.

Der Grund: Die Jürgen und Maria Elisabeth Rasmus Stiftung Hamburg hat ein Porträt der Prinzessin Luise von Anhalt-Dessau (1826-1900) von der Hand des Malers Johann Heinrich Beck nicht nur für die Ausstellung zur Verfügung gestellt, sondern es der Anhaltischen Gemäldegalerie nunmehr auch als Dauerleihgabe überlassen.

Die Anhaltische Gemäldegalerie, die bereits wichtige Werke von Johann Heinrich Beck besitzt, verfügt nach eigenen Angaben „nun erstmals über ein exquisites Kinderbildnis von dem Dessauer Hofmaler“.

Im November will darüber hinaus die ebenfalls in Hamburg sitzende Fielmann AG der Anhaltischen Gemäldegalerie Werke von Franz Krüger schenken, die dann auch in der Ausstellung präsentiert werden.

Die Sonderausstellung „Kindsköpfe“ ist noch bis zum 1. Dezember im Schloss Georgium zu besichtigen. Alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre können bis dahin übrigens kostenlos das Museum und die Ausstellung besuchen.