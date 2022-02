Freitestung steht aus - DRHV muss nach Corona-Ausbruch auch Gummersbach-Spiel absagen

Dessau-Roßlau/MZ - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat nach einem Corona-Ausbruch innerhalb der Mannschaft ein zweites Pflichtspiel absagen müssen. Nach dem Ausfall der am Sonnabend geplanten Partie gegen die Eulen Ludwigshafen muss nun auch das kommende Heimspiel am Mittwochabend gegen Zweitliga-Tabellenführer VfL Gummersbach verlegt werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Alle bereits erworbenen Tickets behalten nach Angaben des Vereins für den Nachholtermin ihre Gültigkeit.

„Aktuell konnte sich noch keiner unserer Spieler freitesten“, erklärte DRHV-Manager Sebastian Glock in einer Pressemitteilung. Zudem müssten sich die betroffenen Spieler einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, um die Freigabe für die Rückkehr in den Trainings- und Wettbewerbsmodus zu erhalten. So sieht es das Protokoll der Handball-Bundesliga sowie der Berufsgenossenschaft vor. „Da wir uns unserer Verantwortung für die Gesundheit unserer Spieler stets bewusst sind und diese im Vordergrund steht, können wir leider für das geplante Spiel am Mittwoch keinen spielfähigen Kader aufstellen.“