Rodleben/MZ. - Die Schar der Gratulanten will am Sonnabend im Haus Elbeland in Rodleben nicht abreißen. Frank Rumpf, Stadtratspräsident und seit rund 20 Jahren Ortsbürgermeister in Rodleben wird 65. Da lassen es sich Politiker verschiedenster Parteien aus Stadt, Land und Bund nicht nehmen, dem CDU-Mann zu gratulieren. Auch Vertreter der Stadt, von Vereinen, Firmen, Kirche sind gekommen. Ein Ständchen überbringen der Rodlebener Chor wie auch die Jagdhornbläser Dessau.

