Dessau/MZ. - Alle mit dem Krankheitsbild Schlaganfall in Zusammenhang stehenden Fragen beantwortet Dr. med. Thomas Stache, Oberarzt in der Klinik für Neurologie, am Donnerstag, 14. Dezember, von 15 bis 16 Uhr, in der nächsten „Frag den Doc-Sprechstunde“ telefonisch.

Der Schlaganfall ist nach dem Herzinfarkt die zweithäufigste Akuterkrankung des Herz-Gefäßsystems, die zu einer Behinderung führen kann. Betroffene merken vom Schlaganfall meist nur wenig. Schlagartig fehlen einem die Worte, man kann nicht mehr sprechen, der Arm kribbelt – doch nach ein paar Minuten scheint alles wieder in Ordnung. „Das macht den Schlaganfall im Vergleich zu einem Herzinfarkt so tückisch“, so der Schlaganfall-Experte Dr. Thomas Stache.

Denn er tut kaum weh. Der größte Fehler sei in diesem Fall, abzuwarten. „Beim Schlaganfall zählt – wie beim Herzinfarkt auch – jede Minute. Deshalb gilt: Bei ersten Ausfallsymptomen, wenn also etwas nicht wie gewohnt funktioniert, umgehend die 112 wählen und ab ins Klinikum“, betont der Oberarzt.

Denn „Zeit ist Gehirn“ oder auf Englisch „time is brain“. Nur wenn ein Apoplex, wie Mediziner den Schlaganfall nennen, schnell behandelt wird, kann verhindert werden, dass das Gehirn Schaden nimmt.

Rund 200.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall, darüber hinaus trifft fast 70.000 Patienten ein erneuter Schlaganfall. Die Akutbehandlung ist mittlerweile gut etabliert und die Erstversorgung im Städtischen Klinikum Dessau ist auf einem qualitativ sehr hohen Standard, so sagte ein Sprecher des Städtischen Klinikums Dessau.

Info: Dr. med. Thomas Stache beantwortet unter der Nummer 0340/ 501-46 46 am Donnerstag, von 15 bis 16 Uhr Fragen zum Krankheitsbild Schlaganfall.