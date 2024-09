Die Seniorenwoche in Dessau-Roßlau hat mit dem gesundheitspolitischen Forum im Dessauer Krötenhof ein zentrales Thema aufgegriffen, denn oftmals scheint die Suche nach einem Arzt vergeblich. Warum auf die Telefonnummer 116 117 verwiesen wurde und manch Zuhörer sehr unzufrieden war.

Dessau-Rosslau/MZ. - „Gesund im Alter - Wo finde ich meinen Arzt“, hieß es am Donnerstag beim gesundheitspolitischen Forum im Krötenhof in der Dessauer Wasserstadt. Dass genau diese Frage ein großes Problem für viele Menschen darstellt, wurde schnell klar in der Runde mit Dr. Joachim Zagrodnick, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums Dessau.