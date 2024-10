Zwei neue Mitglieder sind am Donnerstag in den Vorstand des Fördervereins des Dessauer Mausoleums gewählt worden.

Förderverein Mausolum in Dessau wählt neuen Vorstand: Was die nächsten Ziele für das Denkmal sind

Dessau/MZ/OML. - Zwei neue Mitglieder sind am Donnerstag in den Vorstand des Fördervereins des Mausoleums gewählt worden. Dazu zählen die Referentin des Oberbürgermeisters, Jutta Ziemba, sowie Sonja Starke, die in Jena Archäologie studiert und vor zwei Jahren ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Jugendbauhütte am Mausoleum absolviert hat.

„Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen und freue mich darauf, meine Energie in die Weiterentwicklung des Mausoleums als bedeutendes Denkmal der Stadt und wichtige Landmarke einzubringen“, erklärte Jutta Ziemba. Höll ergänzte: „Mit Jutta Ziemba gewinnt der Förderverein eine hervorragend vernetzte und engagierte Persönlichkeit, die die Arbeit des Vereins maßgeblich voranbringen wird.“

Wiedergewählt wurden Stadtwerke-Geschäftsführer Dino Höll, Mirko Kirschner, Nicky Meißner, Hanno Niemeyer, Christel Heppner, Carsten Thiemann, Ilja Hochmuth und Stephanie Döring. Neue Vereinssprecherin ist Jutta Ziemba, die damit in Hölls Fußstapfen tritt. Stephanie Döring, die das Amt der Schatzmeisterin bereits innehatte, wurde einstimmig für ein weiteres Jahr bestätigt.

Blick auf das Mausoleum. Foto: Thomas Ruttke

Der Förderverein Mausoleum zählt aktuell 93 Mitglieder und gehört damit zu den größten Vereinen der Stadt im Bereich der Kultur- und Denkmalpflege. Der Jahresbeitrag beträgt zehn Euro. Damit will der Verein mehr Bürger für eine Mitgliedschaft gewinnen. „Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen für die Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit im Verein zu gewinnen“, betonte Höll. „Eine breite Basis an Mitgliedern ist entscheidend für den langfristigen Erfolg unseres Vereins.“

Für das kommende Jahr steht die Fortsetzung des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Jugendbauhütte im Fokus. Das Projekt erfreut sich großer Beliebtheit, und Bewerbungen für das nächste Jahr werden bereits entgegengenommen.

Unter der Leitung von Klaus-Dieter Mehlhorn haben die Jugendlichen in den vergangenen Jahren beeindruckende Erfolge bei der Restaurierung des Mausoleums erzielt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Darüber hinaus arbeite der Verein weiter an Konzepten zur künftigen Nutzung des historischen Bauwerks. Mit Veranstaltungen wie dem Sommerkino, Open-Air-Konzerten des Anhaltischen Theaters oder „Lichtkultur trifft Hochkultur“ habe sich das Mausoleum bereits jetzt als beliebte Kulturstätte in der Stadt und Region etabliert.