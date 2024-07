Am Dessauer Mausoleum wird das Projekt Jugendbauhütte fortgesetzt. Der Förderverein Mausoleum hat dazu den Arbeitsvertrag mit Klaus-Dieter Mehlhorn, dem langjährigen Leiter der Einsatzstelle der Jugendbauhütte, erneut verlängert.

Arbeiten am Mausoleum in Dessau gehen weiter: Projekt Jugendbauhütte wird 2024 fortgesetzt

Dessau/MZ. - Am Dessauer Mausoleum wird das Projekt Jugendbauhütte fortgesetzt. Der Förderverein Mausoleum hat dazu den Arbeitsvertrag mit Klaus-Dieter Mehlhorn, dem langjährigen Leiter der Einsatzstelle der Jugendbauhütte, erneut verlängert. Stadtwerke-Geschäftsführer und Vereinsmitglied Dino Höll überreichte Mehlhorn den neuen Vertrag.

Mehlhorn ist seit 2017 in dieser Rolle tätig und hat sich seitdem als unverzichtbare Kraft in der Denkmalpflege des Dessauer Mausoleums etabliert. „Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, meine Arbeit hier fortsetzen zu können“, erklärte Mehlhorn in einer Pressemitteilung des Fördervereins. „Der jährliche Kooperationsvertrag zwischen dem Förderverein und der Stadtverwaltung ist ein wichtiger Baustein unserer erfolgreichen Arbeit.“

„Mein Dank geht an unseren Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und die Stadträte sowie an den Kulturausschuss für ihre kontinuierliche Unterstützung“ , betonte Stadtwerke-Chef Dino Höll. Zudem lobte Höll die Zusammenarbeit mit dem Förderverein. „Der Vorstand des Fördervereins leistet großartige Arbeit. Durch sein Engagement und die Unterstützung der Stadt können wir gemeinsam die wichtigen Sanierungsarbeiten am Dessauer Mausoleum vorantreiben.“

Der Förderverein widmet sich seit vielen Jahren der schrittweisen Sanierung des Dessauer Mausoleums. Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bei der Jugendbauhütte Mausoleum bietet sich Jugendlichen die Gelegenheit, unter der fachkundigen Anleitung in die Denkmalpflege und Restaurierungsarbeiten des Mausoleums einzutauchen.

Ein Highlight ist die traditionelle „Staffelstein“-Übergabe, die am 2. September stattfindet. Hier wird der alte Jahrgang 2023/2024 verabschiedet und das neue, mittlerweile achte Team des FSJ begrüßt. „Es ist schön zu sehen“, so Mehlhorn, „wie junge Menschen sich für den Erhalt unseres kulturellen Erbes engagieren.“