Förderverein lädt zum Grillfest am Alten Wasserturm am Dessauer Lutherplatz ein

Blick auf den Alten Wasserturm am Lutherplatz in Dessau. Dort ist ein Grillfest geplant.

Dessau/MZ - Der Verein zur Förderung und Erhaltung des Neuen Wasserturms in Dessau lädt am Sonnabend, 18. Juni, ab 13 Uhr zu einem gemütlichen Grillnachmittag mit Live-Musik direkt am Lutherplatz ein. Das hat der Verein mitgeteilt.

„Wir freuen uns, nach der pandemiebedingten Pause nun endlich wieder persönlich ins Gespräch kommen zu können“, erklärte der Vereinsvorsitzende Thomas Zänger in der Presseinformation. „Wir haben unsere Mitglieder und Sponsoren eingeladen, würden uns aber auch sehr über neue Interessenten freuen. Wer also unseren Verein und den Neuen Wasserturm näher kennen lernen möchte, ist willkommen.“

Dem Einsatz des Vereins ist es zu verdanken, dass der Neue Wasserturm als Wahrzeichen und Industriedenkmal erhalten werden konnte

Im Rahmen des Grillnachmittags versteigert der Verein auch Bilder des Dessauer Malers Jürgen Kutschmann, der den Neuen Wasserturm bereits für Ausstellungen seiner Werke nutzte. Der Erlös der Versteigerung soll der Vereinsarbeit zu Gute kommen.

Dem Einsatz des Vereins ist es zu verdanken, dass der Neue Wasserturm als Wahrzeichen und Industriedenkmal erhalten werden konnte. So wurde in den vergangenen Jahren mit der Sanierung von Dach, Erkertürmen, Laterne, Fenster und Eingangsportal das äußere Erscheinungsbild deutlich aufgewertet. Im Innenbereich wurden die Treppenstufen wieder hergestellt, bevor sich der Verein an die Sanierung der sogenannten Bühne wagte.

Das Plateau in rund 20 Metern Höhe erfüllt eine wichtige Wartungsfunktion und erlaubt eine besondere Perspektive auf die Innenarchitektur sowie gleichzeitig nach außen auf das Umfeld des Turmes.

Bis zur vollständigen Sanierung des Bauwerks sind noch einige Herausforderungen zu meistern

Im vergangenen Jahr konnte im Wasserturm die Bühnenrestauration mit Geländer, Handlauf und Fallschutznetz abgeschlossen werden. Bis zur vollständigen Sanierung des Bauwerks sind jedoch noch einige Herausforderungen zu meistern, darunter die Wiederherstellung des maroden Hauptsimses. Hierzu bedarf es nach Angaben des Vereins nach wie vor der tatkräftigen Unterstützung möglichst vieler aktiver Vereinsmitglieder sowie Spender und Sponsoren.

Alle Informationen zu Verein, Baufortschritt und Spendenmöglichkeit gibt es im Internet unter www.neuerwasserturm.de