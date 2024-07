In einigen Berufen liegt das Monatsnetto nicht viel höher als das Bürgergeld. Dass massenhaft Angestellte kündigen und von Sozialleistungen leben, ist in Dessau-Roßlau trotzdem nicht der Fall.

Dessau/MZ. - Mit seiner Kritik am Bürgergeld hat Dessau-Roßlaus Kreishandwerksmeister Karl Krökel eine Diskussion über den Wert von Arbeit und zu großzügige Sozialleistungen in Dessau angestoßen.

Beim Handwerkerfrühstück hatte er gesagt, Bürgergeldempfänger müssten mehr motiviert werden, um zu arbeiten. Unterstützung erfuhr er von Dachdeckermeister Erik Schulz, der den Lohnunterschied zwischen Bürgergeld und bestimmten beruflichen Tätigkeiten als zu gering ansieht. Das Bürgergeld halte Menschen ab, eine Arbeit aufzunehmen, so die Kritik.

Neue Mitarbeiter sind schwerer zu finden, seit der Einführung des Bürgergeldes

Doch stimmt das? Offen sprechen will in Dessau kaum ein Chef über dieses Thema. Zu groß ist die Sorge, die eigene Firma könnte als Niedriglohnzahler abgestempelt werden. Doch hinter vorgehaltener Hand bestätigt etwa eine Führungskraft aus der Reinigungsbranche: „Das Bürgergeld hat tatsächlich die Hemmschwelle, weniger zu arbeiten, herabgesetzt. Der Zugang zu einer Arbeit bei uns ist für manch einen erschwert.“ Zwar sei der Lohn in dem Unternehmen höher als das Bürgergeld und es habe noch kein Angestellter mit Verweis auf Sozialleistungen gekündigt. Aber das Anwerben neuer Mitarbeiter sei durch die Einführung des Bürgergeldes erschwert.

Auch einer der größten Dessauer Arbeitgeber aus der Dienstleistungsbranche sieht das Bürgergeld als kritisches Thema. „Wenn die Löhne nah an der Höhe des Bürgergeldes liegen, verstärkt das den schon seit längerem bestehenden Fachkräftemangel“, so ein Insider aus der Personalabteilung zur MZ. Ob Mitarbeiter wegen des Bürgergeldes schon gekündigt hätten, könne man nicht sagen. „Das sagt einem ja niemand so ins Gesicht“, so der Mitarbeiter.

Bei den Dessauer Stadtwerken spielt das Bürgergeld dagegen keine Rolle, da sie nach Tarif bezahlen. „Ein verheirateter Alleinverdiener mit zwei Kindern in der niedrigsten Entgeltgruppe verdient etwa 600 bis 700 Euro mehr als der entsprechende Bürgergeldsatz“, sagt Reimund Lork vom Personalmanagement der DVV-Stadtwerke. „In anderen Industriebetrieben, die in den unteren Lohngruppen lediglich Mindestlohn oder nur geringfügig höhere Löhne zahlen, zeigt sich jedoch ein deutliches Problem: Diese Unternehmen haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen, da das Bürgergeld häufig mindestens dem Nettogehalt entspricht“, so Lork weiter.

Friseur muss gute Löhne zahlen - sonst werden die Mitarbeiter abgeworben

Einer der wenigen privaten Arbeitgeber, die offen über das Thema sprechen, ist der Friseurmeister Oliver Heinicke. Er sagt: „Das Problem, das mit dafür verantwortlich ist, dass in den vergangenen zwei Jahren 95.000 Friseure ihren Beruf aufgegeben haben, ist nicht das Bürgergeld, sondern der öffentliche Dienst, der massiv Mitarbeiter abwirbt.“ So zahlten etwa die Verwaltung, Polizei, Zoll und Bundeswehr Prämien für abgeworbene Berufseinsteiger. Auch die Industrie im Landkreis Anhalt-Bitterfeld werbe massiv Kollegen ab. „Da sind ausländische Investoren, die schnell eine Fabrik öffnen wollen, da ist das der schnellste Weg“, sagt Heinicke.

Gegen diese Konkurrenz könne man nur bestehen, wenn man die Mitarbeiter ordentlich bezahle und ihnen eine Perspektive biete. „Für mich bedeutet das, ich zahle meinen Angestellten zwischen 17,40 und 19,40 Euro die Stunde. Damit hebt sich der Lohn stark vom Bürgergeld ab und Bürgergeld ist kein Thema mehr“, sagt er.

Industrie- und Handelskammer sieht Bürgergeld kritisch

Er beobachte aber, dass Schwarzarbeit unter Handwerkern zunehmend ausgeprägt sei, um die hohen Abgaben zu umgehen. Wie schwer es ist, Nachwuchs im eher schlecht bezahlten Friseurhandwerk zu finden, zeigt ein Blick in die Berufsschulklasse von Heinickes Auszubildenden. „Im ersten Lehrjahr waren in der Klasse elf Azubis aus Anhalt-Bitterfeld und Dessau. Inzwischen sind es sechs.“

Auch bei der Industrie- und Handelskammer ist das Thema Fachkräftemangel schon lange bekannt. „Trotz konjunktureller Flaute bleibt der Fachkräftemangel ein großes Problem der Unternehmen. Zuletzt konnten 82 Prozent der Unternehmen im IHK-Bezirk Halle-Dessau ihre offenen Stellen nicht innerhalb von zwei Monaten besetzen“, sagt Hendrik Senkbeil, Geschäftsführer der Standortpolitik der IHK Halle-Dessau.

Doch es gehe nicht nur um Fachkräfte, sagt er. „Bei 29 Prozent der suchenden Unternehmen gelingt es auch nicht, Arbeitskräfte ohne Berufsausbildung zu gewinnen.“ Hier könne das Bürgergeld durchaus ein Problem sein. „Die Lohnersatzleistungen des Staates stellen zunehmend eine Konkurrenz dar. Nach den starken Erhöhungen des Bürgergeldes besteht nur noch wenig Abstand zum Einkommen aus einfach entlohnten Tätigkeiten ohne besondere Qualifikationsanforderungen“, so Senkbeil.

Das schwäche den Arbeitsanreiz. Angesichts von rund 30.000 arbeitslosen Bürgergeldempfängern allein im Kammerbezirk bestehe Handlungsbedarf.