Fördermittel kommen zu spät: Turnhalle für Dessauer Gropius-Gymnasium wird später fertig

Weil der Fördermittelbescheid vom Land zu spät kommt, wird der Neubau am Gropius-Gymnasium wohl erst 2025 fertig. Der Schulleiter hofft zwar auf einen rechtzeitigen Baubeginn, wegen eines weiteren Problems dürfte der aber kaum mehr zu halten sein.

Dessau/MZ - Mehrere Generationen von Schülern am Dessauer Walter-Gropius-Gymnasium werden ihr Abitur ablegen, ohne jemals Sport in einer vernünftigen Turnhalle getrieben zu haben. Seit Jahren zieht sich der Neubau einer dringend nötigen Zwei-Felder-Turnhalle hin und verzögert sich nun noch einmal. Wie im Bauausschuss am Donnerstag bekannt wurde, wird die Halle voraussichtlich erst im Jahr 2025 fertig, ein Jahr später als zuletzt geplant.