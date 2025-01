Am Sonntagnachmittag ist es wieder soweit: Dann fällt der Startschuss zum ersten großen Sportevent im Jahr 2025 in Dessau-Roßlau.

Ford-Cup steht vor der 25. Auflage: Acht Teams kämpfen am Sonntag in der Anhalt Arena um den Titel

Hallenfußball in Dessau

Der Ford-Cup lock wieder in die Anhalt Arena.

Dessau/MZ/WMI. - Am Sonntagnachmittag ist es wieder soweit: Dann fällt der Startschuss zum ersten großen Sportevent im Jahr 2025 in Dessau-Roßlau. Auf dem Parkett der Anhalt-Arena wird das zur Tradition gewordene Fußball-Hallenturnier um den Ford-Cup ausgetragen. Ab 15 Uhr erfolgt der Anpfiff zu diesem Jubiläumsturnier, das mit seiner nun schon 25. Auflage zu einem der wohl dienstältesten Fußball-Hallenturniere in Mitteldeutschland zählt.