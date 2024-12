Bei einem folgenreichen Unfall in Deetz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Montag, 2. Dezember, eine junge Frau verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden.

Deetz/MZ. - Bei einem folgenreichen Unfall in Deetz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Montag, 2. Dezember, eine junge Frau verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden.

Die 22-Jährige hatte gegen 18.30 Uhr mit einem Skoda die Zerbster Straße in Deetz in Richtung Badewitz befahren, hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen in unmittelbarer Nähe auf einem Wohngrundstück abgestellten Skoda geschoben, der wiederum gegen einen Briefkasten gedrückt wurde.

Die 22 Jahre alte Frau musste verletzungsbedingt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Eine stationäre Aufnahme erfolgte. An ihrem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schadensumfang am Ford wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt, die Schadenssumme an dem zweiten Skoda auf etwa 3.000 Euro.

Sowohl das Fahrzeug der 22-Jährigen als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einer Spezialfirma abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.