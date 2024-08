Vor dem Amtsgericht Dessau ist am Montag der Fluchtversuch eines Gefangenen vereitelt worden. Der Mann saß wegen Diebstahls in Haft und sollte zu einem Prozess gebracht werden.

Fluchtversuch am Amtsgericht Dessau gescheitert: Gefangener und Justizbeamter leicht verletzt

Dessau/MZ. - Vor dem Amtsgericht Dessau ist am Montag der Fluchtversuch eines Gefangenen vereitelt worden. Das hat ein Sprecher des Justizministeriums Sachsen-Anhalt auf MZ-Anfrage bestätigt.

Der 29 Jahre alte und hafterfahrene deutsche Staatsbürger sollte gegen 8 Uhr an einer Verhandlung in Dessau teilnehmen. Weil er aktuell unter anderem wegen Diebstahls eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Halle verbüßt, war der Mann gegen 8 Uhr mit einem Gefangenentransportwagen zum Amtsgericht gebracht worden.

Beim Verlassen des Wagens an den Containern des Ausweichquartiers des Amtsgerichts versuchte der gefesselte Mann zu Fuß zu flüchten. Der Fluchtversuch wurde nach wenigen Metern durch das Eingreifen eines Justizvollzugsbeamten beendet. Der Mann wurde zu Boden gebracht und mit Unterstützung von zwei weiteren Bediensteten der Justiz fixiert. Bei der Ergreifung leistete der Gefangene erheblichen Widerstand. Der 29 Jahre alte Mann und ein Justizbediensteter wurden leicht verletzt.

Die Verhandlung gegen den Mann wegen eines weiteren Diebstahls fand im Anschluss trotz des Fluchtversuchs im Amtsgericht Dessau-Roßlau statt. Für den 29-Jährigen gab es einen Nachschlag.