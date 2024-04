Freizeitvergnügen Flohmarkt der anderen Art: Erstmals heißt es „Glitzer & Gedöns“ im Golfpark Dessau

Am Wochenende verwandelt sich der Hugo-Junkers-Saal im Golfpark in ein Mekka für Flohmarkt-Fans. Erstmals heißt es dort am Sonnabend „Glitzer & Gedöns“. Am Sonntag kommen Kinder zum Zuge. Wer hinter der Idee steckt, was geboten wird und wie man mitmachen kann.