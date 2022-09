Feuerwehr in Dessau löscht Dachstuhlbrand

In der Ferd.v-Schill-Straße hat am Freitag ein Dachstuhl gebrannt

Dessau/MZ - - Zu einem Dachstuhlbrand in der Ferdinand-von-Schill-Straße ist die Dessauer Berufsfeuerwehr am Freitag gegen 13.30 Uhr alarmiert worden. Die Löschtrupps von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Süd sind unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandstelle vorgedrungen. Dabei kamen sowohl Wasser als auch Schaumbildner zum Einsatz, so Anja Kleber von der Einsatzleitung.

Nach dem Löschen des Brandes wurden der Dachstuhl sowie die beiden darunter befindlichen Wohnungen mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt worden. Das Objekt konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 22 Kameraden und sechs Fahrzeugen im Einsatz.