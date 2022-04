Der Sturmschaden in der Bernburger Straße.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus Berufsfeuerwehr war am Donnerstagabend in Sachen Sturm gefordert. Gegen 19.30 Uhr wurden die Kameraden in die Bernburger Straße alarmiert. Hier hatten sich Teile einer Hausfassade gelöst.

Durch die Feuerwehr wurde die Fassadenteile gesichert, so dass keine weitere Gefahr davon ausging. Die Einsatzstelle wurde abgesperrt und an den Eigentümer übergeben.