Feuerdrama vor der Einschulung - Wohnhaus brennt in Waldersee aus, Familie muss ins Krankenhaus

Die Feuerwehr vor dem Haus in Waldersee: In der Küche war dort ein Brand ausgebrochen.

Dessau/MZ. - Bei einem Wohnhausbrand in Waldersee ist am Mittwochabend, 6. August, ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden. Eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Dessauer Klinikum gebracht.

Notruf war am Mittwoch um 18.50 Uhr in der Rettungsleitstelle Dessau-Roßlau eingegangen

Um 18.50 Uhr war in der Rettungsleitstelle ein Notruf eingegangen, dass in der Griesener Straße in Waldersee ein Wohnhaus brennt. Der Anrufer teilte mit, dass noch Personen im Gebäude sein sollen. Noch bei der Anfahrt wurde der Leitstelle mitgeteilt, dass jetzt alle Personen aus dem Gebäude heraus sind.

Bei der Ankunft und der ersten Lageerkundung wurde festgestellt, dass die Küche einer Doppelhaushälfte in Vollbrand stand. Das Wohnhaus war zweigeschossig. Die Bewohner befanden sich vor dem Brandobjekt. Die Mutter und der Vater hatten die Kinder aus der oberen Etage ins Freie gerettet. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und dann ins Krankenhaus transportiert.

Der Brand hatte sich bereits im Flur und im Treppenhaus ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Zur besseren Orientierung gingen die Trupps mit einer Wärmebildkamera vor. Erfolgreich: Der Brand konnte nach zehn Minuten gelöscht werden.

Im weiteren Verlauf wurden alle Fenster geöffnet und das Haus per Überdruckbelüftung entraucht. Anschließend mussten Teile der Küche und der Decke entfernt werden, um eine Restablöschung durchführen zu können.

Das Haus im Dessauer Ortsteil Waldersee ist nach dem Feuer unbewohnbar

Der Einsatz konnte nach zwei Stunden beendet werden. Das Brandobjekt wurde an die Polizei übergeben, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist unbewohnbar.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau und die Freiwillige Feuerwehr Waldersee mit sechs Fahrzeugen und 24 Kameraden sowie drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Streifenwagen der Polizei. Nach Information der Feuerwehr wollte die Familie am Wochenende Einschulung feiern.