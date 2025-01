In der Dessauer Ganztagsschule Zoberberg ist es am Mittwoch, 22. Januar, zu einem Brand im Sanitärbereich gekommen. Der Hausmeister verhinderte Schlimmeres.

Einsatz am Mittwoch

Dessau/MZ. - In der Ganztagsschule Zoberberg ist es am Mittwoch, 22. Januar, zu einem Brand im Sanitärbereich gekommen. Das hat die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau gemeldet. Die Kameraden waren gegen 11.30 Uhr in das Neubaugebiet Zoberberg alarmiert worden. Bei ihrer Ankunft hatten bereits alle Schüler und Lehrer das Schulgebäude verlassen.

Durch den Hausmeister der Schule wurden die Feuerwehrleute schnell zum Brandort gebracht. Die Löscharbeiten selbst wurden durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz durchgeführt. Zugleich wurden Lüftungsmaßnahmen im betroffenen Sanitärbereich und in den angrenzenden Räumlichkeiten eingeleitet.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen des Hausmeisters, der selbst schon zu einem Feuerlöscher gegriffen hatte, eine größere Ausbreitung des Brandes und des Rauches verhindert werden.

Nach dem Einsatz konnten alle Schüler und Lehrer das Schulgebäude wieder betreten. Der Einsatzort wurde für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau und die Freiwillige Feuerwehr Dessau-Alten mit insgesamt 16 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen. Der Schaden wird durch die Feuerwehr auf 5.000 Euro geschätzt.