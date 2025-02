Bei einem Brand im Netto in der Dessauer Karlstraße ist am Montagabend ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden.

Feuer bricht in Kühllager aus - Netto-Einkaufsmarkt in Dessau-Nord muss evakuiert werden

Die Feuerwehr war am Montagabend in Dessau-Nord gefordert.

Dessau/MZ. - Bei einem Feuer in einem Netto-Einkaufsmarkt in Dessau-Nord ist am Montagabend, 17. Dezember, ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Das hat die Berufsfeuerwehr in Dessau-Roßlau gemeldet.

Verkaufsleiterin des Dessauer Netto-Marktes hatte einen Alarm aus der Kühlzelle bemerkt

Die Feuerwehr war am Montag gegen 17.50 Uhr alarmiert worden. Die Verkaufsleiterin des Netto-Marktes in der Karlstraße hatte im Lager einen Alarm aus der Kühlzelle bemerkt. Beim Öffnen dieser hatte die Frau dann auch ein Feuer festgestellt und den Notruf gewählt.

Der Angriffstrupp wurde nach Ankunft zur Lageerkundung mit Atemschutz vorangeschickt. Da nicht bekannt war, wie weit sich der Brand schon ausgebreitet hatte, wurde der Einkaufsmarkt komplett evakuiert.

Beim Öffnen der Kühlzelle, bestätigte sich das Feuer, das dann schnell gelöscht werden konnte. Mit einem Belüftungsgerät wurde der Lagerbereich anschließend belüftet.

In der Kühlzelle hatten diverse Verpackungen gebrannt. Diese wurden ins Freie gebracht, dort wurde eine Restablöschung vorgenommen. Wahrscheinlich war eine defekte Kühlung der Auslöser des Brandes, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Der Schaden liegt bei 50.000 Euro, weil ein Großteil der Lebensmittel im Lagerbereich entsorgt werden müssen

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000,00 Euro, weil ein Großteil der Lebensmittel im Lagerbereich entsorgt werden müssen. Im Einkaufsbereich selbst konnten keine Schäden festgestellt werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Waldersee mit sechs Fahrzeugen und 23 Kameraden.