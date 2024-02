Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Ein Kanal durchzieht Dessau von Süden nach Norden. Dort, wo heute der Autoverkehr über die Kavalierstraße rollt, wird man in Zukunft an den Ufern eines Kanals entlang wandeln können. Auf dem Wasser sind Boote unterwegs. Dessau wird nicht wiederzuerkennen sein, wenn das Projekt „Stadt im Fluss“ erst einmal umgesetzt ist. Das ist so groß gedacht, dass sich die Bundesgartenschau im Vergleich wie ein Vorhaben von Kleingärtnern ausnimmt.