Am Aschermittwoch ist nicht nur der Karneval vorbei, es beginnt auch die christliche Fastenzeit. Was Dessau-Roßlauer davon halten, wollte die MZ wissen und hörte sich um.

Dessau/MZ. - – Hoch her ging es in den vergangenen Tagen zum Karneval, der am Sonntag mit dem Umzug in Dessau seinen Höhepunkt erlebte. Doch am Aschermittwoch ist alles vorbei. Nun wird vielerorts Verzicht geübt – es beginnt die Fastenzeit. Aber was hat es mit dem Fasten auf sich – und wie halten es Dessau-Roßlauer damit? Worauf können sie die nächsten 40 Tage verzichten – oder worauf vielleicht auch nicht?