Fast neues Rekordjahr - So viele Ausländer haben 2024 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten

Einbürgerungen in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Jahr 2024 sind 166 Ausländer in Dessau-Roßlau eingebürgert worden. Wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht, ist das der zweithöchste Wert seit 2005. Nur im Jahr 2023 war die Zahl der Einbürgerungen in der Doppelstadt noch größer. In dem Jahr erhielten hier 196 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft.