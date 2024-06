Zum alljährlichen Großereignis legt am Donnerstag der Festival-Dampfer an der Wasserburg in Roßlau an. Bis zum Samstag heißt es an der Mittelelbe wieder „This is Ska!. Welche Stars dabei sind.

"This is Ska" ist Kult - und zieht jedes Jahr um die 2.000 Fans an.

Rosslau/MZ. - Zum alljährlichen Großereignis legt am Donnerstag der Festival-Dampfer an der Wasserburg in Roßlau an. Mit an Bord sind internationale Künstler aus Europa, Deutschland und Übersee. Denn bis zum Samstag heißt es an der Mittelelbe zum inzwischen 27. Mal „This is Ska!“

Diese Musik, in den 1950er Jahren in Jamaika entstanden, breitete sich in drei Wellen in der Welt aus, entwickelte sich zum Rocksteady und Reggae. Aus dem Mutterland des Ska haben die Veranstalter drei Musiker und Bands nach Roßlau geholt, darunter Stranger Cole & The Steadytones. Die 30 internationalen Künstler kommen in diesem Jahr neben Jamaika aus Japan, Kanada, den USA, Mexiko, England, Finnland, Frankreich, Holland und Israel. Einige deutsche Ska-Bands komplettieren das Starterfeld.

„This is Ska“ in Roßlau wurde 1997 aus der Taufe gehoben

Roßlau hat sich in der Ska-Szene fest etabliert. 1997 von jungen Leuten und Enthusiasten aus der Taufe gehoben, zieht das Festival im Durchschnitt in jedem Juni rund 2.000 Skafreunde nach Roßlau. Die schlagen ihre Zelte neben der Burg und am Schwimmbad auf und nutzen inzwischen auch gern Unterkünfte und Pensionen in Roßlau selbst, wie Festivalveranstalter Jörg Folta beobachtet. Denn die Ska-Szene feiert ihre Musik generationsübergreifend, die Gäste in Roßlau sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Auch ihre Idole sind inzwischen ergraut, haben die 70 überschritten und gehen straff auf die 80 Lebensjahre zu.

Und wenn sich am Donnerstag ab 18 Uhr die Tore zur Burg öffnen, sei die Atmosphäre laut Folta „wie bei einem großen Wiedersehen für alle Beteiligten“. Für die Bands ebenso wie für die Besucher und die Macher. Und ebendies sei der besondere Reiz an diesem Ort. Allein schon das Gelände der Wasserburg biete ein einmaliges Ambiente und sei da einfach unerreicht, meint Jörg Folta. „Und wir machen hier ein Festival, zu dem wir auch selber gern kommen würden“, erklärt der als Ska-Veranstalter der ersten Stunde. „Wie bei jedem Open Air sind 50 Prozent des Erlebnisses die Musik und die andere Hälfte macht die Atmosphäre.“ Folta arbeitet in Leipzig, hat seinen Wohnsitz aber nach wie vor in Dessau.

Am Donnerstag, 20. Juni, öffnen sich die Roßlauer Burgtore ab 18 Uhr für die Besucher

Am Donnerstag, 20. Juni, öffnen sich die Burgtore ab 18 Uhr für die Besucher. Am Freitag und Samstag rauscht dann Ska ab Mittag wieder in großen Wogen heran an und über das Rossel-Ufer. Als Top-Acts sind Otis Gayle, Stranger Cole und Susan Gadogan gebucht. Darüber hinaus werden Buster Shuffle, Kitty Daisy & Lewis, OXO86 und andere Künstler erwartet.

In puncto Wetter hoffen Macher und Fans auf Besserung. Voriges Jahr hatten schwere Gewitter den Ska-Express nämlich zweimal gestoppt.