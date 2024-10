Dessau/MZ. - Ein 54-jähriger Mann aus Dessau-Roßlau ist auf eine eigentlich bekannte Masche von Whatsapp-Betrügern hereingefallen und hat mehrere hundert Euro eingebüßt.

Nach eigenen Angaben hatte der Mann am Dienstag, 22. Oktober, gegen 6.15 Uhr eine SMS auf seinem Mobiltelefon erhalten, in der sein vermeintlicher Sohn angab, im Besitz einer neuen Telefonnummer zu sein. Im Glauben, dass es sich tatsächlich um den Sohn handele, speicherte der Geschädigte die neue Nummer ab. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Chat, in dem der 54-Jährige gebeten wurde, dem Sohn eine Geldsumme im unteren vierstelligen Bereich zu überweisen.

Der Mann aus Dessau-Roßlau ging auf die Bitte ein, überwies jedoch nur einen mittleren dreistelligen Betrag. Erst als er Bekannten von der SMS erzählte, wiesen ihn diese darauf hin, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelt. Das Geld ist allerdings verloren.