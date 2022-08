Tan-Nummer herausgegeben Falscher Bank-Mitarbeiter am Telefon - Junge Frau aus Dessau um 3.000 Euro betrogen

Es trifft nicht nur die Älteren: Eine 23-jährige Dessauerin ist in dieser Woche auf einen falschen Bankmitarbeiter am Telefon hereingefallen. Diese hatte erklärt, Änderungen am Konto vornehmen zu müssen.