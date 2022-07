Falsche Sohn meldet sich über Whatsapp - Dessauerin wird um 3.000 Euro betrogen

Wieder hat ein Enkeltrick in Dessau funktioniert. Der Betrüger gab an, dass der Sohn ein neues Handy und eine Nummer habe - und bat dann um Geld für dringende Rechnungen.

Dessau/MZ - Durch eine Betrugsmasche über Whatsapp hat eine 71-jährige Dessauerin 3.000 Euro verloren. Die Frau hatte auf ihrem Mobiltelefon eine Nachricht erhalten. Der Absender gab sich als Sohn der Frau aus und behauptete, dass er sich ein neues Handy mit neuer Telefonnummer zugelegt habe.

In weiteren Nachrichten erklärte er, dass er mehrere Rechnungen begleichen müsse. Die Dessauerin bezahlte die Rechnungen per Online-Banking. Insgesamt entstand ihr so ein Schaden von 3.000 Euro. Die Ermittlungen in dem Fall wurden aufgenommen.