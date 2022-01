Fallzahlen steigen wieder leicht - Dessau-Roßlau meldet 61 neue Corona-Fälle

Dessau-Roßlau/MZ - Die Zahlen steigen wieder leicht an: Dessau-Roßlau hat am Mittwoch 61 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die positiv getesteten Personen sind zwischen 2 und 90 Jahren alt. Der vom RKI ermittelte Inzidenzwert ist auf 155,0 gesunken. Es ist weiterhin der niedrigste Wert in Sachsen-Anhalt. Der Landesschnitt lag am Mittwoch bei 270,1.

Die Zahl der im Städtischen Klinikum in Dessau betreuten Corona-Patienten hat sich am Mittwoch auf 39 Personen erhöht. Ein weiterer Patient, dieser ist ungeimpft, wird auf der Intensivstation behandelt. Eine ungeimpfte, nicht in Dessau-Roßlau lebende Person ist am Dienstag verstorben. Dessau-Roßlau verzeichnet bislang 134 Corona-Tote seit Pandemiebeginn.

Neue Corona-bedingte Einschränkungen in den Kindertageseinrichtungen wurden dem Jugendamt am Mittwoch nicht gemeldet.