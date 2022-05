Fallende Inzidenzen: Macht das Coronavirus in Dessau-Roßlau Sommerpause?

Seit Anfang Mai fällt die Inzidenz in der Doppelstadt stetig und es leeren sich die Coronastationen. Wo die Pandemie aber dennoch ein Thema bleibt.

Dessau/MZ - Mit einer deutlich entspannten Coronalage geht die Stadt Dessau-Roßlau in den Sommer. „Seit Anfang Mai können wir aufatmen“, berichtete Oberbürgermeister Robert Reck in seiner Funktion als Leiter des Pandemiestabes in dieser Woche im Hauptausschuss. Die Zahl der täglichen Neuinfizierten liege inzwischen im zweistelligen Bereich, seit Tagen müsse kein Patient mehr auf der Intensivstation betreut werden.