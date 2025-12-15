weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Prozess am Landgericht Dessau: Fahrzeuge mit Parkkrallen blockiert - Mann aus Köthen wegen Nötigung zu Geldstrafe verurteilt

Prozess am Landgericht Dessau Fahrzeuge mit Parkkrallen blockiert - Mann aus Köthen wegen Nötigung zu Geldstrafe verurteilt

Ein Mann hat auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes in Köthen ein Grundstück - und Autofahrer, die dort gewendet oder geparkt haben, selbst „bestraft“. Mit Folgen.

Von Thomas Steinberg 15.12.2025, 10:17
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt.
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt. Foto: Jonas Lohrmann

Dessau-Rosslau/MZ. - Auf diesen Tag hatte sich der Angeklagte sorgfältig vorbereitet. Auf dem Tisch im Dessauer Landgericht liegt ein eigens angefertigtes Basecap. Es ist schwarz und verkündet in gelben Lettern: „§ 229 BGB since 1896“.