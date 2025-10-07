In Dessau bekommen geflüchtete Frauen und Kinder das Radfahren von Grund auf gelehrt. Zwei Ehrenamtliche geben ihnen damit nicht nur Sicherheit – sondern auch Freiheit.

Fahrradfahren leicht gemacht - Wie in Dessau geflüchtete Frauen und Kinder das Fahren auf zwei Rädern lernen

Dessau/MZ. - Fahrradfahren gilt oft als selbstverständlich, doch wer es nicht in jungen Jahren gelernt hat, steht vor einer echten Herausforderung. Besonders Flüchtlinge aus Ländern wie Afghanistan können häufig kein Fahrrad fahren. Gerade Erwachsene kämpfen mit Unsicherheit, Gleichgewicht und der Angst, dass etwas passieren könnte. In Dessau kümmern sich Regina Kohlmeyer und Markus Schwander darum, dass niemand auf zwei Rädern zurückbleibt. Sie leiten die Fahrsicherheitstrainings und Radfahrkurse des ADFC.