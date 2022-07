Fahrräder unterm Hammer - Dessau-Roßlau versteigert Räder zum Schnäppchenpreis

Der Innenhof des Dessauer Rathauses war am Mittwoch gut besucht. Fund-Fahrräder wurden versteigert. Das teuerste ging für 300 Euro weg.

Die Auktion war gut besucht. Die Teilnehmer standen dicht an dich t, um einen Blick auf die Fahrräder zu bekommen.

Dessau/MZ - „Stellen Sie das Fahrrad bitte wieder hin, wir verkaufen die Fahrräder nicht, wir versteigern sie. Hallo, gehen Sie bitte weiter nach hinten.“ So schallt es am Mittwoch im großen Dessauer Rathaushof aus dem mobilen Lautsprecher, an dem ein Mikro angeschlossen ist. Stefanie Brettsteiger vom Bürgeramt muss die Leute erst einmal zur Ruhe bringen, bevor die Fund-Fahrrad-Versteigerung der Stadt richtig starten kann.