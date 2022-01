Ex-Favoriten rutschen etwas ab - Das sind die beliebtesten Babynamen in Dessau-Roßlau

Dessau-Rosslau/MZ - An der Spitze der beliebtesten Babynamen in Dessau-Roßlau hat sich im vergangenen Jahr einiges verschoben. Am häufigsten nannten Eltern Mädchen „Emma“ (11) und im Jungen „Emil“ (10). Zwar war „Emma“ auch im vergangenen Jahr schon beliebt und landete mit sieben Nennungen auf Platz 9. „Emil“ tauchte in der Statistik von 2020 jedoch kein einziges Mal auf. Ein Start von Null auf Hundert quasi.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den Mädchen „Charlotte“ (9) und „Maria“ (8). Bei den Jungen „Theo“ (10) und „Luca“ (9). „Charlotte“ hatte 2020 noch auf Platz 1 gelegen. Der damalige Spitzenreiter bei den Jungs, „Ben“, rutschte auf Platz 6 ab. Auf den weiteren Plätzen landeten „Emilia“, „Lotta“, „Oskar“ und „Paul“.

Insgesamt sind in Dessau-Roßlau im vergangenen Jahr 947 Kinder und damit mehr als 2020 geboren worden. Die meisten von ihnen, 679, tragen ganz klassisch nur einen Vornamen. 250 Kinder haben zwei Vornamen, 18 Kinder sogar drei. Mehr als drei Vornamen trägt kein 2021 geborenes Kind. Im Jahr zuvor hatte es noch einen Kandidaten mit mehr als drei Vornamen gegeben.

Während bei den ersten Vornamen kurze, meist ein- oder zweisilbige Namen sowohl bei Mädchen als auch Jungen überwiegen, deuten die Zusatznamen auf ältere Verwandte hin. So tauchen „Magdalena“, „Ludwig“, „Otto“, „Willi“ und „Inge“ in der vom Standesamt herausgegebenen Liste auf. Altertümliche Namen, die als Zusatz seit einigen Jahren wieder in Mode sind.

Ungewöhnliche Namen waren, wie immer, auch im Jahr 2021 mit dabei. „Montgomery“, „Lavinia“, „Meredith“, „Willow“, „Wolke“, „Amon-Peppino“ und „Caitlyn“ sind nur einige Beispiele.