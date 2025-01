Positive Entscheidung Es geht weiter im Quartier „Am Leipziger Tor“ in Dessau: Kümmerin darf bis 2029 weitermachen

Sylvia Watzek ist auch in den nächsten vier Jahren in der südlichen Dessauer Innenstadt als Quartiersmanagerin tätig. Was sie sich vorgenommen hat und wo sie Probleme sieht.