Erstmals haben die Dessauer Stadtwerke Eintritt zum Flugplatzfest in Dessau verlangt. Wie die Resonanz war und wie in Zukunft verfahren wird.

Flugplatzfest in Dessau

19. Hugo Junkers Flugplatzfest am Pfingstwochenende

Dessau/MZ. - Rund 6.000 Besucher haben das diesjährige Hugo-Junkers-Flugplatzfest in Kleinkühnau erlebt. Diese Zahl hat Stadtwerke-Unternehmenssprecherin Claudia Pittermann auf MZ-Nachfrage am Dienstag genannt. Erstmals in der Geschichte des Festes, das traditionell zu Pfingsten stattfindet, wurde von Besuchern Eintritt verlangt. Eine Karte kostete fünf Euro.