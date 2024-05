Zum 31. Dezember 2023 habe der Evangelische Landeskirche Anhalt noch 25.237 Frauen, Männer und Kinder an - etwa 1.000 weniger als ein Jahr zuvor,

Dessau-Rosslau/EPD. - Die Evangelische Landeskirche Anhalts hat im vergangenen Jahr weiter an Mitgliedern verloren. Zum 31. Dezember 2023 gehörten der Landeskirche 25.237 Frauen, Männer und Kinder an - etwa 1.000 weniger als ein Jahr zuvor, wie das Landeskirchenamt in Dessau-Roßlau mitteilte.

Die Zahl der Kirchenaustritte habe zugenommen, hieß es. Insgesamt kehrten 394 Menschen der Kirche den Rücken, davor waren es 360. Demgegenüber sei die Zahl der Verstorbenen gegenüber 2022 von 1.021 auf 925 leicht zurückgegangen.

Die Landeskirche spricht von einer „erschreckend hohen Zahl von Austritten“. Die Gründe dafür seien vielfältig, hieß es. Wirtschaftliche Aspekte spielten eine wichtige Rolle - und damit einhergehend ein Relevanzverlust der Kirche. Hinzu komme ein Vertrauensverlust aufgrund der Fälle sexualisierter Gewalt. „Wir wollen einstehen für das, was geschehen ist“, sagte Oberkirchenrat Matthias Kopischke. „Deshalb haben die weitere Erforschung, Aufarbeitung und Prävention auch in unserer Landeskirche eine zentrale Bedeutung für unsere Arbeit.“

Die Zahl der Taufen (142) sei auf dem Niveau des Vorjahres, hieß es. 2023 gab es zudem 30 Neuaufnahmen - gegenüber 37 im Jahr zuvor. Den Rückgang der Mitgliederzahl nannte Kopischke „bedrückend und herausfordernd“. Die Entwicklung folge dem bundesweiten Trend.