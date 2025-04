Marode Zerbster Brücke Ersatzbrücke entsteht bei der Schiffswerft Roßlau: Sperrpause der Bahn diktiert straffen Zeitplan

In den zwei Betriebstandorten nördlich und südlich der Elbe arbeiten Konstruktionsmechaniker, Schlosser und Schweißer aktuell in drei Schii-Schichten für die Ersatzbrücke der Zerbster Brücke. Was wann geplant ist.