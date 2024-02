Sanierung im Naturkundemuseum Eröffnung zum Ferienstart - Einzigartige Sammlung an Mineralien kann in Dessau bestaunt werden

Am letzten Ferientag hat das Dessauer Museum für Naturkunde und Vorgeschichte wieder aufgemacht. Hier waren in den vergangenen Wochen Firmen und Mitarbeiter eifrig zugange. Was nun anders ist.