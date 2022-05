Ernsting’s Family zieht vom Dessau-Center ins Rathauscenter

Dessau/MZ/OML - Gerüchte über den Umzug der Bekleidungskette „Ernsting’s Family“ vom schwächelnden Dessau-Center ins Rathauscenter machen schon seit Monaten die Runde - nun ist es offiziell. Der Laden eröffnet im Rathauscenter am Freitag, dem 27. Mai, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekanntgab.

Rabatt von 20 Prozent

„Größer, schöner und freundlicher“ soll die neue Filiale werden. „Noch mehr Shoppingfreude, viele neue Trendthemen und Spielwaren sowie vieles, was fröhliche Familien tagtäglich gebrauchen, befindet sich jetzt auf rund 290 Quadratmetern Verkaufsfläche in frischem Design“, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Eröffnungstag verspricht Ernsting’s einen Rabatt von 20 Prozent.

Wie Rathauscenter-Manager Hans-Jörg Bliesener sagte, zieht das Geschäft in die erste Etage neben den Drogeriemarkt dm und TK Maxx. „Ich freue mich sehr über Ernsting’s Family, denn mit dem Geschäft und dm sowie TK Maxx haben wir drei richtig starke Ankermieter an einem Fleck.“ Das Rathauscenter enteilt, was Vermietungsquote und Kundenfrequenz angeht, dem Dessau-Center seit Jahren, seit einigen Monaten jedoch in einer neuen Geschwindigkeit. Während im Dessau-Center wichtige Mieter wie Saturn und Edeka ausziehen und die obere Etage kaum noch frequentiert wird, konnte das Rathauscenter mehrere Neuansiedlungen verkünden.

Umbauarbeiten im Rathauscenter laufen

So zieht nach dem für das Center einschneidenden Karstadt-Aus der schwedische Haushaltswaren-Laden „Rusta“ sowie ein weiterer Großmieter ein. Dabei soll es sich nach MZ-Informationen um Mediamarkt handeln. Die Umbauarbeiten laufen derzeit.