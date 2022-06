Ernstfall Afrikanische Schweinepest - Warum THW und Bundeswehr in Dessau gemeinsam üben

Bundeswehr und THW trainieren in Dessau und Vockerode Abläufe zur Dekontaminierung.

Dessau/Vockerode/MZ - Das hatte zumindest Verwunderung und Erstaunen hervorgerufen: Am Freitagabend schon mischten sich in den Berufs- und Feierabendverkehr von Dessau-Roßlau diverse Fahrzeuge mit bundeshoheitlicher Kennung. Die Blauen Engel vom Technischen Hilfswerk (THW) waren unterwegs wie auch die Oliv- und tarngrünen Autos der Bundeswehr. Und tatsächlich: Die Bundeswehr hatte beim THW-Ortsverband an der Alten Landebahn Stellung bezogen!